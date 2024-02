Chord Lagu-Lagu Indie untuk Liburan yang Penuh Kenangan

Liburan tak lengkap tanpa irama musik yang menyenangkan, terutama jika kita memilih lagu-lagu indie yang sarat dengan nuansa kehangatan dan keceriaan. Bagi para pecinta musik indie, inilah beberapa chord lagu indie yang dapat menemani momen liburanmu.

1. "Pergi Tanpa Pesan" - Sore

h perjGalanBbmaj7an mencEbmaj7ari intan pujaDm7an G

Ebmaj7aduhai Bbmaj7dimana Ebmaj7puan Bbmaj7

Ebmaj7mengapaBbmaj7 pergi D7tanpa pamiGtaG#dimn Am7 D7 Lembah kutGurBbmaj7uni bukEbmaj7it nan tinggi Dm7ku daki G

Ebmaj7aduhai Bbmaj7Tak kunEbmaj7jung juBbmaj7mpa

Ebmaj7mengapaBbmaj7 hilangD7 taGk tentu rimba EbLaut hempaskan ku padanya Bb

Cmbintang tunjukkaBbn arah Eb

D7oh angin bisikkanlah malam ini G G#dim Am7 D7 Hati cemas bimbaGngBbmaj7 harapaEbmaj7n timbul tenggeDm7lam G

Ebmaj7aduhai Bbmaj7permataEbmaj7 hati Bbmaj7

Ebmaj7mungkinkBbmaj7ah kelakD7 berjumpaG lagi SOLO

Eb Bb Cm Bb Eb D7 Oh angin bisikkanlah malam ini G G#dim Am7 D7 Hati cemas bimban G g Bbmaj7 harapan Ebmaj7 timbul tengge Dm7 lam G Ebmaj7 aduhai Bbmaj7 permata Ebmaj7 hati Bbmaj7 Ebmaj7 mungkink Bbmaj7 ah kela D7 k bersua lagi G D7 Oh angin bisikkanlah malam ini G G#dim Am7 D7

Hati cemas bimban G g Bbmaj7 harapan Ebmaj7 timbul tengge Dm7 lam G

Ebmaj7 aduhai Bbmaj7 permata Ebmaj7 hati Bbmaj7

Ebmaj7 mungkink Bbmaj7 ah kela D7 k bersua lagi G Bbmaj7 END Ebmaj7 D7 G Oh angin bisikkanlah malam iniHati cemas bimbanharapantimbul tenggelamaduhaipermatahatimungkinkah kelak bersua lagiEND





"Pergi Tanpa Pesan" dari Sore adalah lagu yang cocok untuk melengkapi momen liburan yang penuh dengan kehangatan dan kebersamaan. Dengarkan melodi yang lembut dan lirik yang mengalir seperti cerita perjalanan.

2. "Akad" - Payung Teduh

(Intro) Em A Em A Em A D G Betapa bahagianya G hatiku saat Am Ku duduk berdua denganmu C Berjalan bersamamu.. G Menarilah denganku.. G Namun bila hari ini G adalah yang terakhir Am Namun ku tetap bahagia C Selalu ku syukuri G Begitulah adanya Am D Namun bila kau ingin sendiri Bm E Cepat-cepatlah sampaikan kepadaku Am Agar ku tak berharap D Dan buat kau berse..dih (Chorus) G Bm Bila nanti saatnya telah tiba Dm E Am Ku ingin kau menjadi istriku C D Berjalan bersamamu Bm Em dalam terik dan hujan Am D Berlarian kesana kemari dan tertawa G Bm Namun bila saat berpisah telah tiba Dm E Am Ijinkan ku menjaga dirimu C D Bm Em Berdua menikmati pelukan diujung waktu Am D Em Sudilah kau temani diriku (Interlude) Em A Em A Em A D F Em D Gm C Am D Gm C Am D G Bm Am D Namun bila kau ingin sendiri Bm E Cepat-cepatlah sampaikan kepadaku Am Agar ku tak berharap.. Cm D Dan buat kau berse..dih (Chorus) G Bm Bila nanti saatnya telah tiba Dm E Am Ku ingin kau menjadi istriku C D Berjalan bersamamu Bm Em dalam terik dan hujan Am D Berlarian kesana kemari dan tertawa G Bm Namun bila saat berpisah telah tiba Dm E Am Ijinkan ku menjaga dirimu C D Bm Em Berdua menikmati pelukan diujung waktu Am D Bm E Sudilah kau temani diriku Am D Bm E Sudilah kau menjadi temanku Am D Sudilah kau menjadi.. istriku (Outro) Em A Em A Em A Em A

Dengan chord yang sederhana, "Akad" dari Payung Teduh memberikan sentuhan romantis yang pas untuk liburan bersama pasangan. Suasana senja di pantai atau malam di bawah bintang-bintang akan terasa lebih indah.

3. "Zona Nyaman" - Fourtwnty



(Intro) D G D G (2x) D Pagi ke pagi G D ku terjebak di dalam ambisi.. D G seperti orang-orang berdasi E yang gila materi.. G Gm rasa.. bosan.. D B membukakan jalan mencari peran G Gm keluarlah.. dari.. A D D7 zona nyaman.. (Chorus) G A Sembilu.. yang dulu.. D A B biarlah berlalu G A bekerja bersama hati D kita ini insan D7 bukan seekor sapi G A Sembilu.. yang dulu D A B biarlah membiru G A berkarya bersama hati.. (Intro) D G D G D G Waktu ke waktu perlahan D ku rakit egoku.. D merangkul orang-orang G E yang mulai sejiwa denganku.. G Gm Ke B.. M an.. D B membukakan jalan mencari teman G Gm bergeraklah.. dari A D D7 zona nyaman.. (Chorus) G A Sembilu.. yang dulu.. D A B biarlah berlalu G A bekerja bersama hati D kita ini insan D7 bukan seekor sapi G A Sembilu.. yang dulu D A B biarlah membiru G A D berkarya bersama hati.. Bm Diam.. dan mati A milik dia yang tak bisa E berdiri.. berdiri.. Bm diam.. dan mati A milik dia yang tak bisa E berdiri.. berdiri di kakinya sendiri (Chorus) G A Sembilu.. yang dulu.. D A B biarlah berlalu G A bekerja bersama hati D kita ini insan D7 bukan seekor sapi G A Sembilu.. yang dulu D A B biarlah membiru G A berkarya bersama hati.. D kita ini insan D7 bukan seekor sapi G A Tanamkan pesanku D A B agar tak keliru.. G A bekerja bersama hati.. (Outro) D G D G D G D Gm

"Zona Nyaman" dari Fourtwnty membawa nuansa santai yang cocok untuk liburan di tempat yang nyaman. Chord sederhana lagu ini membuatnya mudah untuk dimainkan di sekitar api unggun atau di tepi pantai.

4. "Jatuh Cinta itu Biasa Saja" - Efek Rumah Kaca

[Intro] Bm E A D Bm E A D D C#m Bm nada-nada yang minor D C#m Bm lagu perselingkuhan D C#m atas nama pasar Bm A D semuanya begitu klise D C#m Bm elegi patah hati D C#m Bm ode pengusir rindu D C#m atas nama pasar Bm A D semuanya begitu banal [Chorus] C#m C# F#m wo ho.. lagu cinta melulu G D kita memang benar-benar melayu.. Dm C#m suka mendayu-dayu.. C# F#m lagu cinta melulu G D kita memang benar-benar melayu Dm C#m suka mendayu-dayu C# (Bm) lagu cinta melulu [Intro] Bm E A D Bm E A D D C#m Bm elegi patah hati D C#m Bm ode pengusir rindu D C#m atas nama pasar Bm A D semuanya begitu banal [Chorus] C#m C# F#m wo ho.. lagu cinta melulu G D kita memang benar-benar melayu.. Dm C#m suka mendayu-dayu.. C# F#m lagu cinta melulu G D apa memang karena kuping melayu.. Dm C#m suka yang sendu-sendu.. C# (Bm) lagu cinta melulu [Outro] Bm E A D Bm E A D D C#m Bm A D

Lagu dari Efek Rumah Kaca ini membawa pesan satire yang pas terhadap industri musik Indonesia yang selalu mengikuti pasar dengan membawakan lagu cinta yang mainstream.

5. "Kisah dari Selatan Jakarta" - White Shoes & The Couple Company

Intro : Bm7 Bm7 Bm7 Bm6 Bm6 Bm6 Amaj7 Amaj7 Amaj7 A major 6 A major 6 A6 Bm7 Bm7 Bm7 Bm6 Bm6 Bm6 Amaj7 Amaj7 Amaj7 E Major E Major Amaj7 Amaj7 Amaj7 F#7 F#7 F#7 Bm7 Bm7 Bm7 F E Major E Major Amaj7 Amaj7 Amaj7 G+ G+ F#7 F#7 F#7 Bm7 Bm7 Bm7 F E Major E Major E Major E Major Verse : Amaj7 Amaj7 Amaj7 F#7 F#7 F#7 Bm7 Bm7 Bm7 Bsus2 Bsus2 Bsus2 E Major E Major E7 E7 E7 Amaj7 Amaj7 Amaj7 Bbdim Bbdim Bbdim B minor B minor Bm E Major E Major Dm Dm Dm C#m7 C#m7 C#m7 F#7 F#7 F#7 Bm7 Bm7 Bm7 Fdim7 Fdim7 Fdim7 C#m7 C#m7 C#m7 Cm7 Cm7 Cm7 Bm7 Bm7 Bm7 E Major E Major Amaj7 Amaj7 Amaj7 F#7 F#7 F#7 Bm7 Bm7 Bm7 Bsus2 Bsus2 Bsus2 E Major E Major E7 E7 E7 Amaj7 Amaj7 Amaj7 Bbdim Bbdim Bbdim B minor B minor Bm E Major E Major Dm Dm Dm C#m7 C#m7 C#m7 F#7 F#7 F#7 Bm7 Bm7 Bm7 E Major E Major E Major E Major Amaj7 Amaj7 Amaj7 A7 A7 A7 Chorus : Dmaj7 Dmaj7 Dmaj7 Bm7 Bm7 Bm7 E Major E Major C#m7 C#m7 C#m7 F#7 F#7 F#7 Bm7 Bm7 Bm7 E Major E Major E Major E Major Amaj7 Amaj7 Amaj7 A7 A7 A7 Dmaj7 Dmaj7 Dmaj7 G7 G7 G7 A augmented A augmented G# G# G# G+ G+ F# F# F# Bridge : B minor B minor Bm Bbmaj7 Bbmaj7 Bbmaj7 B minor B minor Bm E Major E Major E7 E7 E7 A augmented A augmented G# G# G# G+ G+ F# F# F# B minor B minor Bm Dm Dm Dm C# minor C# minor C#m F#7 F#7 F#7 Bm7 Bm7 Bm7 E Major E Major E Major E Major Amaj7 Amaj7 Amaj7 Outro: Bm7 Bm7 Bm7 Bm6 Bm6 Bm6 Amaj7 Amaj7 Amaj7 A major 6 A major 6 A6

Lagu dengan chord yang indah ini cocok untuk melengkapi momen liburan di kota. Dengarkan melodi yang ceria dari White Shoes & The Couple Company sambil menjelajahi keindahan kota.

Nikmati liburanmu dengan melodi-melodi indie yang membangkitkan kenangan indah. Semoga lagu-lagu indie dengan chord sederhana ini dapat menambah kehangatan dan keceriaan dalam momen-momen liburanmu.