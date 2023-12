Chord Bersamamu - Jaz Hayat Lengkap Lirik dan Makna

Intro : C -Em F.. hoouwoo.. Am G Em-F Am mencoba.. G F hentikan perdebatan ini.. Am cukup sudah.. G F terlalu banyak yang harus dilewati.. Am sadarkah.. G F permasalahan kita terus di sini.. Am selalu.. G F tumbuh curiga dan cemburu.. F untuk apa bertahan.. Em bila perdebatan selalu kamu yang benar.. Dm tuk apa diteruskan.. G jika tutur kataku selalu salah untukmu.. G hoooo.. Reff : Am -G/B C sebenarnya aku siapa -Em F kekasihmu atau tempat salahmu.. Am mengapa selalu ku yang buruk G kadang ku mengalah tanpa ku salah.. -G/B C selalu mengalah -Em F hanya demi kita terus bersama.. Am karena semua ini semata G-Em F kuingin denganmu.. Am G -G# di kehidupan