Sejarah Musik Indie: Dari Akar Hingga Puncak Kepopuleran

Intro C Dm Em G C Dm Em Jangan tanyakan perasaanku F Fm Em Jika kau pun tak bisa beralih A Dm-Em-Fm Dari masa lalu yang menghantu i mu Dm G Karena sungguh ini tidak adil.. C Dm Em Bukan maksudku menyakitimu F Fm Em Namun tak mudah tuk melupakan A Dm-Em-Fm Cerita panjang yang pernah aku la lu i Dm G C Tolong yakinkan saja raguku.. Reff: F G Pergi saja engkau pergi dariku Em Am Biar kubunuh perasaan untukmu Dm G Meski berat melangkah, hatiku C Gm C7 Hanya tak siap terluka.. F G Beri kisah kita sedikit waktu Em Am Semesta mengirim dirimu untukku